Ferienprogramm-Team sucht dringend Verstärkung

Nicht nur beim Ausflug zum Bowlen nach Neuötting war Ilona Roch (Mitte), die 19-jährige Tochter von Hauptorganisatorin Helga Roch, eine Stütze des Ferienprogramm-Teams.



"Schon meine eigenen Kinder waren früher begeisterte Teilnehmer. Und in diesem Sommer haben wir wieder viel Lob für das bunte Angebot bekommen." So erklärt Helga Roch ihre Motivation, nun schon seit 15 Jahren das Trostberger Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. Eine zeitintensive Arbeit, die sie mit ihren Helfern aus dem Pfarrverband St. Andreas aber gerne auf sich nimmt. "Wir haben die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr um 100 auf etwa 350 gesteigert und konnten nach zwei, drei eher mauen Jahren wieder an die Resonanz aus der Vergangenheit anknüpfen."

Das Trostberger Ferienprogramm, das heuer 48 Angebote umfasste, gibt es schon seit 1980 – ins Leben gerufen vom damaligen Stadtpfarrer Helmut Kopp und dem Pfarrgemeinderat. "Eine lieb gewonnene Tradition", sagt Helga Roch, warnt jedoch davor, dass diese nach fast vier Jahrzehnten zu Ende gehen könnte, wenn sich nicht weitere Ehrenamtliche finden, die bei der Organisation helfen. "Wir sind wirklich am Limit und benötigen unbedingt Neuzugänge, um die Aufgaben auf noch mehr Schultern verteilen zu können", betont die 53-jährige Trostbergerin, die auch noch Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes ist. Jede helfende Hand sei willkommen, "je mehr wir sind, desto übersichtlicher ist der Zeitaufwand für den Einzelnen".



Benötigt dringend personelle Unterstützung: Ferienprogramm-Organisatorin Helga Roch. - Fotos: cl



Wer Interesse hat, beim Ferienprogramm mitzuhelfen, kann sich per Mail unter ferienprogramm@ kath-pfarramt-trostberg.de melden oder zum ersten Vorbereitungstreffen am 3. April 2019 um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas kommen.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 12. September im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.