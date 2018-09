Benetshamer Schwammerl-Wahnsinn: Fünfeinhalb Kilo in zwei Stunden

Fotos: privat Fotos: privat



Was für eine Schwammerlsaison! Unsere Leser kehren regelmäßig mit reicher Beute aus dem Wald zurück – so auch Familie Edl aus Benetsham bei Lindach.

Am Montag waren Marcel (9) und Maximilian (3) mit Papa und Opa rund um Trostberg unterwegs. Dabei sprangen ihnen die Steinpilze förmlich in die Körbe. 5,5 Kilo in zwei Stunden lautete die eindrucksvolle Bilanz, wobei Marcel mit seinem fast ein Kilo schweren Exemplar der Fund des Tages gelang. Ihre imposante Schwammerl-Parade hat Familie Edl für die Nachwelt und die Heimatzeitungsleser festgehalten. Betreff des Mails an die Redaktion: "Fotos von unserem Pilz-Wahnsinn!" − tt