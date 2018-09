Stalker im Garten von Frauen: Polizei Laufen fahndet mit Fotos

Mit diesen Fotos sucht die Polizeiden Unbekannten, der mehrfach Hausfriedensbruch in Palling und Laufen begangen haben soll. Nun bittet die Polizei Laufen um Hinweise zu dem Unbekannten. −Fotos: Polizei Laufen Mit diesen Fotos sucht die Polizeiden Unbekannten, der mehrfach Hausfriedensbruch in Palling und Laufen begangen haben soll. Nun bittet die Polizei Laufen um Hinweise zu dem Unbekannten. −Fotos: Polizei Laufen



Wenig geholfen hat es dem Stalker, dass er eine Überwachungskamera im Garten einer jungen Pallingerin gestohlen hat. Die Videokamera lieferte dennoch Fotos von ihm, als er zum wiederholten Mal Hausfriedensbruch beging und von außen an den Jalousien der Erdgeschosswohnung einer jungen Frau in Palling im Landkreis Traunstein hantierte. Nach weiteren Vorkommnissen in Laufen sucht die Polizei nun mit den Aufnahmen aus der Videokamera nach Zeugenhinweisen.

Bereits im Februar hatte die junge Pallingerin bemerkt, dass ein Unbekannter versuchte hatte, die Jalousien ihrer Erdgeschoßwohnung hochzuschieben. Die Laufener Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf - zunächst ohne Ergebnis. Im Sommer hielt sich der ungebetene Besucher abermals auf dem Grundstück der Pallingerin auf und versuchte, die Jalousien hochzuschieben. Die Pallingerin installierte daraufhin eine Kamera, die der Unbekannte aber bei einem weiteren "Besuch" im August bemerkte und entwendete. Jedoch konnten mittels der Kamera Aufnahmen gefertigt werden, die extern gespeichert wurden.







Zwischenzeitlich meldete sich eine zweite Frau bei der Polizei Laufen, der ähnliches widerfahren war. Nachdem behördeninterne Recherchen auf Grundlage der Videofotos des Unbekannten bislang nicht zu seiner Identifizierung führten, erließ das Amtsgericht Traunstein auf Antrag der Traunsteiner Staatsanwaltschaft nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer kennt den Mann auf den Fotos und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise bitte an die Polizei Laufen unter der Tel.-Nr. 08682/8988-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. − pnp