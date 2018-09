Nach Unfall auf B12: Zwei Personen weiter in Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber brachte den 43-jährigen Fahrer ins Klinikum Salzburg. Dort kämpft er um sein Leben. −Symbolfoto: Archiv Thomas Jäger Ein Rettungshubschrauber brachte den 43-jährigen Fahrer ins Klinikum Salzburg. Dort kämpft er um sein Leben. −Symbolfoto: Archiv Thomas Jäger



Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B12 bei Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) am Montagvormittag schweben zwei Personen weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Simbacher Polizei auf PNP-Nachfrage mit. Bei den Verletzten handelt es sich um ein Ehepaar aus Palling (Landkreis Traunstein).

Der Unfall ereignet sich am Montag gegen 9 Uhr. Der 43-jährige Fahrer war mit seiner Frau (40) in Richtung Passau unterwegs, als er eine Kolonne überholen wollte. Trotz Gegenverkehrs brach er den Vorgang nicht ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper.

Bei dem Zusammenstoß wurde das Ehepaar lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer ins Klinikum Salzburg. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Der Fahrer des Sattelschleppers und seine Beifahrerin blieben unverletzt. − aug/pnp