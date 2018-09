Schneeschippen für Bürger? Zu bürokratisch!

Die Kienberger müssen weiterhin selbst die Schneeschaufel schwingen, um die Gehwege und Gehbahnen im Ort zu räumen. −Foto: dpa Die Kienberger müssen weiterhin selbst die Schneeschaufel schwingen, um die Gehwege und Gehbahnen im Ort zu räumen. −Foto: dpa



Gut gemeint aber an der Bürokratie gescheitert. So könnte man das Vorhaben der Gemeinde Kienberg (Landkreis Traunstein) beschreiben, den Winterdienst für Kienberger auf Gehwegen und -bahnen zu übernehmen. Weil eine Bürgerin ihrer Pflicht, den Gehweg zu räumen, wenn Schnee fällt, nicht nachkommen kann, hat die Gemeinde nach einer Lösung gesucht. Vielleicht könnte das die Gemeinde erledigen? Die Bauhofmitarbeiter räumen ja eh schon die Straßen im Ort. "Das ist aber gar nicht so einfach, wie es ausschaut", sagte Bürgermeister Hans Urbauer.

Die Gemeinde hatte sich bei der Versicherungskammer Bayern informiert und die erklärte, dass die Gemeinde das zwar übernehmen könnte, dann aber für alle Gehsteige und Gehbahnen erledigen und den Kienbergern in einer Gebühr berechnen müsste. Außerdem sei es äußerst ungewöhnlich, dass eine Gemeinde so etwas tun möchte.

Bauamtsleiter Josef Schluck erklärte, dass die Gemeinde, wenn sie den Winterdienst auf den Gehwegen und Gehbahnen übernimmt, das vor sieben Uhr erledigen müsse. "Wenn wir vor sieben Uhr räumen, haben wir nichts zu befürchten", so Schluck. Ist aber der Bauhofmitarbeiter krank oder schafft es nicht rechtzeitig, könne die Gemeinde Schwierigkeiten kommen. Weil dem Gemeinderat das Ganze doch zu riskant und bürokratisch war, entschiede er sich mit sechs zu eins Stimmen gegen das Vorhaben. − pfjMehr dazu und zur Finanzlage der Gemeinde, lesen Sie am Mittwoch, 12. September, in Ihrer Heimatzeitung.