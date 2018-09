Mit Papierschifferln für sichere Häfen: Demo in Traunstein

Schluss mit dem Sterben im Mittelmeer! Mit bunten Papierschifferln macht die Trostbergerin Nina Boxhammer Werbung für ihre Kundgebung am Freitag Nachmittag am Stadtplatz in Traunstein. −Foto: Tine Limmer Schluss mit dem Sterben im Mittelmeer! Mit bunten Papierschifferln macht die Trostbergerin Nina Boxhammer Werbung für ihre Kundgebung am Freitag Nachmittag am Stadtplatz in Traunstein. −Foto: Tine Limmer



In Berlin, Hamburg, München und weiteren Großstädten sind schon Tausende für die unbehinderte Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer auf die Straße gegangen. Nun schließt sich eine Trostbergerin dem Seebrücken-Bündnis an: Nina Boxhammer organisiert am Freitag, 14. September, in Traunstein eine Demonstration unter dem Motto "Seebrücke – Schafft sichere Häfen!", um sich für ungefährliche und legale Fluchtwege nach Europa stark zu machen.

Von 14 bis 17 Uhr will die 36-Jährige auf dem Stadtplatz der Großen Kreisstadt auf die notwendige Arbeit der Seenotrettung aufmerksam machen. "Ich möchte nicht nur ein Schild hochhalten, sondern Eigeninitiative zeigen", sagt Nina Boxhammer. Die Berichte von Tausenden ertrunkenen Flüchtlingen im Mittelmeer haben Nina Boxhammer tief erschüttert. "Statt dass diese humanitäre Krise einen Aufschrei auslöst, passiert das Gegenteil. Zivile Seenotretter werden für ihren selbstlosen Einsatz angeklagt. Ihnen wird Schlepperei und Vorteilnahme unterstellt. Regierungen be- und verhindern die Rettungseinsätze und nehmen den Tod vieler Menschen billigend in Kauf."

Mit ihrer Initiative verfolge sie kein parteipoitisches Kalkül in Wahlkampfzeiten, versichert Boxhammer. "Deshalb kommen bei der Kundgebung auch keine Politiker zu Wort." Robert Münderlein von der Diakonie Traunstein wird für die karitativen Organisationen sprechen, Katarina Koper vom DGB für die Gewerkschaften, Sabrina Teifel und Marlene Meister für die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer. Auch Geflüchtete selbst werden über ihre dramatischen Erfahrungen auf dem Meer berichten. Weil von der zivilen Seenotrettung niemand anwesend sein kann, wird eine Tonspur der "Juventa"-Crew vorgespielt.

Dazu plant Nina Boxhammer eine anschauliche Aktion: Eine 20 Quadratmeter große blaue Plane will sie auslegen und mit mindestens 1000 kleinen Papierbooten mit der Aufschrift "#seebrücke" bestücken. Jedes dieser Schiffchen soll symbolisch für einen ertrunkenen Menschen stehen. "Die Boote können gegen eine Spende ,gerettet‘ werden", erklärt sie. Der Erlös geht an die zivile Seenotretter-Vereinigungen.

Darüber hinaus hat die Trostbergerin mehr als 3000 bunte Papierschiffchen gefaltet, die als Flyer auf die Aktion hinweisen sollen. - cl/tt

Mehr dazu am 13. September im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.