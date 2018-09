Video: Bulldogtreffen bietet viel bäuerliche Nostalgie

Eicher-Parade in Aich. Beim Bulldog-Treffen kamen Freunde der althergebrachten Landwirtschaft voll auf ihre Kosten, etwa bei Hans Leibachers Vorführung mit einem historischen Pflug. −Foto: Limmer Eicher-Parade in Aich. Beim Bulldog-Treffen kamen Freunde der althergebrachten Landwirtschaft voll auf ihre Kosten, etwa bei Hans Leibachers Vorführung mit einem historischen Pflug. −Foto: Limmer



Bäuerliche Nostalgie unter weiß-blauem Himmel – das 3. Bulldog-Treffen des Bulldog-Stammtisches Lindach-Brünning lockte etwa 80 betagte Traktoren an. In Aich bei Lindach gaben sich neben Eicher- auch Porsche-, Güldner-, Mac Ferguson-, Hanomag- und Deutz-Modelle ein sehenswertes Stelldichein – sehr zur Freude von Initiator Franz Nieder.



Simon Sinzinger (11) umlagert von seinen Freunden auf dem Fahrersitz eines 68 Jahre alten Deutz-Bullldogs.



Nicht nur die altgedienten Bulldog-Freunde waren herübergetuckert, auch der Nachwuchs, etwa der elfjährige Simon Sinzinger aus Moosham, führte stolz seinen froschgrünen Deutz aus dem Jahr 1950 vor. Auch die technischen Daten hatte er für die vielen Schaulustigen parat: Hubraum 1330 Kubikzentimeter, Gesamtgewicht 1800 Kilogramm.

Spannend anzuschauen war auch das Pflügen mit den alten Maschinen. Während der Pflug heutzutage bequem von der Traktorenkanzel aus digital anzusteuern ist und mit vielen Sicherheitsvorrichtungen sowie bis zu neun Scharen aufwarten kann, war die Arbeit vor mehr als 60 Jahren ungleich schwieriger. Hans Leibacher aus Tyrlaching führte dies vor Augen, indem er an seinem Eicher-Bulldog einen Pflug einspannte, den man nicht drehen kann und dessen Abstand und Tiefe noch per Kurbel eingestellt werden muss. "Es dauerte früher länger, aber die Felder waren auch nicht so groß", erklärte er.

Wie die alten Maschinen pflügen, sehen Sie im Video:

(Kamera: Limmer, Schnitt: Klinghardt)



