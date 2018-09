Stadt Traunstein wieder ein Fall für "quer"

In der Daxerau plant die Stadt Traunstein rund um das ehemalige Tenniszentrum von Martha Vogl (im Hintergrund) ein allgemeines Wohngebiet. Heute ist das umstrittene Projekt Thema in der BR-Sendung "quer". − Foto: Georg Unterhauser, www.luftbild-traunstein.de In der Daxerau plant die Stadt Traunstein rund um das ehemalige Tenniszentrum von Martha Vogl (im Hintergrund) ein allgemeines Wohngebiet. Heute ist das umstrittene Projekt Thema in der BR-Sendung "quer". − Foto: Georg Unterhauser, www.luftbild-traunstein.de



Nach dem Streit um das Schulessen in der Stadt greift das politisch-kritische Magazin "quer" des Bayerischen Fernsehens am heutigen Donnerstag (13. September 2018) erneut ein heißes Traunsteiner Eisen auf: Unter dem Titel "Neubau mit nassen Füßen: Sündenfall im Hochwassergebiet?" geht es um das umstrittene geplante Wohngebiet in der Daxerau, das der Stadtrat im Sommer mehrheitlich beschlossen hat (wir berichteten).

Dass das Gutachten des Bauträgers keine Überflutungsgefahr sieht, hält Anwohner und mittlerweile auch andere, an der Traun flussabwärts liegende Gemeinden nicht von weiterer Gegenwehr ab. Die "quer"-Sendung wird heute Abend von 20.15 bis 21 Uhr ausgestrahlt. − rse