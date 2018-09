Nicht nur Hitze sorgt für braunen Rasen

Nach der langen Trockenheit und dem Fraß von Engerlingen an den Wurzeln sieht der Rasen so aus. −Fotos: Landratsamt Nach der langen Trockenheit und dem Fraß von Engerlingen an den Wurzeln sieht der Rasen so aus. −Fotos: Landratsamt



Stark geschädigt zeigt sich derzeit vielerorts der sonst so grüne und geliebte Rasen. Markus Breier, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Traunstein, klärt auf: "Wir haben zwei Probleme in einem." Die lange Hitzeperiode habe die Böden austrocknen lassen, und der Rasen sei verdorrt. Dort, wo gegossen werden konnte, seien die Schäden geringer. Doch gehe es dem Rasen auch sprichwörtlich an die Wurzel. "Was die Sonne von oben nicht geschafft hat, das erledigen mancherorts die Engerlinge von unten", so der Gartenfachmann. Die Käferlarven ernähren sich von Wurzeln, und besonders der kurz geschnittene Rasen könne stellenweise absterben.

"Gerade für junge Igel sind Engerlinge ein hervorragendes Kraftfutter vor dem Winter", so Breier, weshalb eine Bekämpfung nicht grundsätzlich nötig sei. Bei geringem Befall reiche das Zutreten der Löcher und das Nachsäen. Ist der Rasen flächig abgestorben, bleibe meist nur eine Neuanlage. Wo eine komplette Neuanlage nicht nötig ist und keine Vögel oder Igel die Engerlinge ausgraben, könnten nützliche Nematoden eingesetzt werden. Die Nützlinge sind im Fachhandel oder Internet erhältlich, werden in einer Gießkanne verrührt und abends auf den feuchten Rasen gegossen.



Manche Flächen kann man wie Rollrasen abziehen, und darunter sitzen Engerlinge. Manche Flächen kann man wie Rollrasen abziehen, und darunter sitzen Engerlinge.



Für weitere Fragen steht Kreisfachberater Markus Breier unter Tel. 0861/ 58-385 zur Verfügung. − red