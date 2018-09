Finanzamt Traunstein hat einen neuen Chef

Bei einem feierlichen Festakt im k1 in Traunreut wurde die bisherige Leiterin des Finanzamtes Traunstein, Annemarie Hofmann, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger, Gerd Seubert, wurde gleichzeitig in sein Amt eingeführt. −Foto: Rasch

