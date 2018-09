Freibad-Sanierung kann nach Ende der Saison starten

Noch bis kommenden Sonntag geöffnet ist das Franz-Haberlander-Freibad Traunreut, das in den nächsten zwei Jahren schrittweise saniert wird. Ab Herbst 2019 soll das Schwimmerbecken (Foto) um zwei auf acht Bahnen vergrößert werden. −Fotos: ga Noch bis kommenden Sonntag geöffnet ist das Franz-Haberlander-Freibad Traunreut, das in den nächsten zwei Jahren schrittweise saniert wird. Ab Herbst 2019 soll das Schwimmerbecken (Foto) um zwei auf acht Bahnen vergrößert werden. −Fotos: ga



Die Planungen der weiteren Sanierung des Franz-Haberlander-Freibades in Traunreut schreiten zügig voran. In einem ersten Schritt wird ein neues Technikgebäude errichtet und anschließend die restliche Beckenlandschaft erneuert. Mitte 2020 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Über den aktuellen Sachstand informierte der Projektleiter Hartmut Hille von der Stadtverwaltung den Werkausschuss. Der Rohbau des Technikgebäudes, für das die Ausschreibungen bereits vorbereitet werden, soll im Frühjahr 2019 hergestellt werden. Ohne die Badesaison im kommenden Jahr zu beeinträchtigen, kann dann der Innenausbau des Technikgebäudes erfolgen. In dieser Zeit "arbeitet" noch die alte Technik, erklärte der Leiter der Traunreuter Bäder, Andreas Lohr auf Anfrage der Heimatzeitung.

Das neue Technikgebäude, dessen Grundfläche bereits abgesteckt ist, wird im Bereich der Tischtennisanlage in den kleinen Hang hineingebaut. Mit Ende der Freibadsaison 2019 in einem Jahr soll mit der Sanierung der Beckenlandschaft begonnen werden. Das Schwimmerbecken wird neu gebaut und wie das vor zwei Jahren neu errichtete Freizeitbecken in Edelstahl ausgeführt. Zugleich wird dieses Becken um zwei auf acht Bahnen erweitert.

