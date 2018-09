Sportplatzgaststätte wird noch einige Wochen saniert

Noch ein großes Stück Arbeit haben die TuS-Mitglieder um die beiden stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Markus Tesche (links) und Roger Gorzel vor sich, bis die Sportplatzgaststätte nach der Sanierung mit dem neuen Pächterehepaar in rund sieben Wochen starten kann. −Foto: hr Noch ein großes Stück Arbeit haben die TuS-Mitglieder um die beiden stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Markus Tesche (links) und Roger Gorzel vor sich, bis die Sportplatzgaststätte nach der Sanierung mit dem neuen Pächterehepaar in rund sieben Wochen starten kann. −Foto: hr



Die Sportplatzgaststätte des TuS Traunreut wird noch mindestens bis Ende Oktober geschlossen bleiben. Wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende Roger Gorzel gegenüber dem Traunreuter Anzeiger betont, habe man ein neues Pächter-Ehepaar gefunden. Der Pachtvertrag werde derzeit ausgearbeitet, sei aber noch nicht unterschrieben. Erstellt würde derzeit auch ein neues Konzept für das Gasthaus und es stünden noch einige Sanierungsarbeiten in den kommenden Wochen an. Frühestens Anfang November könne der Betrieb dann wieder starten.

"Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten von Sanitärbereich, Küche und Terrasse und das dauert auch noch einige Zeit", erklärt Gorzel. Unter der Leitung von Hans Kaltenbacher hätten engagierte TuS-Mitglieder aber bereits an drei Samstagen dabei mitgeholfen und es sind auch noch weitere Einsätze an den kommenden Wochenenden geplant: "Weitere Helfer sind dabei sehr willkommen, wir hoffen, dass in den nächsten Wochen noch mehr Mitglieder mithelfen werden." Die Sanierung koste den Sportverein viel Geld, durch Eigenleistungen könnte man aber Ausgaben sparen.

Während im Erdgeschoss saniert wird, könnten die Schützen und Kegler aber die Räumlichkeiten im Untergeschoss nutzen. Da hilft auch der separate Seiteneingang zum Kellerbereich. "Wir werden auch die Kegelbahnen sanieren", versichert Gorzel. Für die Gaststätte können derzeit aber keine Reservierungen angenommen werden.

Mehr darüber lesen Sie am Donnerstag, 13. September, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.