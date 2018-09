Leiter der Kohlbrenner-Mittelschule: Stefan Bauer folgt Hubert Schmid

Oberbürgermeister Christian Kegel (rechts) begrüßte Stefan Bauer, der seit dem neuen Schuljahr Rektor an der Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule ist. −Foto: Carola Westermeier/Stadt Traunstein Oberbürgermeister Christian Kegel (rechts) begrüßte Stefan Bauer, der seit dem neuen Schuljahr Rektor an der Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule ist. −Foto: Carola Westermeier/Stadt Traunstein



Stefan Bauer ist der neue Rektor an der Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule in Traunstein. Er tritt damit die Nachfolge von Hubert Schmid an, der im Juli in den Ruhestand verabschiedet worden war. Willkommen geheißen wurde er von Oberbürgermeister Christian Kegel, der ihm für seine schöne aber auch anspruchsvolle Aufgabe alles Gute wünschte. Die Kohlbrenner-Mittelschule biete hervorragende Lernbedingungen, insbesondere weil in den vergangenen Jahren sehr viel in Gebäude und Ausstattung investiert worden sei, so Kegel. Stefan Bauer wohnt mit seiner Frau und den zwei Kindern in Trostberg. Er war zuvor Konrektor an der Mittelschule Garching an der Alz im Landkreis Altötting gewesen. − red