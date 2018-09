Neue Fenster und Fassaden

Neue Fenster und eine neue Fassade hat die Grundschule Seeon in den Sommerferien erhalten. −Foto: Bauamt Neue Fenster und eine neue Fassade hat die Grundschule Seeon in den Sommerferien erhalten. −Foto: Bauamt



Mit Beginn der Sommerferien war der Startschuss für die Fenster- und Fassadensanierungsarbeiten an der Nord- und Westfassade der Grundschule Seeon gefallen. Nachdem nun alles fertig ist, zieht Bauamtsleiter Josef Heiß Bilanz. In der rund sechswöchigen Sanierungszeit seien die etwa 40 Jahre alten und teils maroden Holzfenster gegen neue Kunststofffenster, die dem heutigen Energiestandard entsprechen, ausgetauscht worden. "Die Putzfassaden mussten komplett mit Gewebespachtelung und neuem Anstrich überarbeitet werden, da Rissbildungen weitere Schäden für das Mauerwerk befürchten ließen", so Heiß. Zudem sei eine neue Sonnenschutzanlage mit Wind- und Lichtsteuerung auf der Westseite installiert. Weiter hätten die betroffenen Klassenzimmer neue Fensterbänke sowie farbenfreudige Überholungsanstriche erhalten. − pfjMehr dazu lesen sie am Donnerstag, 13. September, in Ihrer Heimatzeitung.