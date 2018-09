Gerüstet für den Start in den Schulalltag

Für die Aufgabe im Schulbegleitdienst bestens vorbereitet: Verena Wörnle (obere Reihe, Zweite von links), Nina-Zoe Lackner (mittlere Reihe, Zweite von links) und Andrea Eberl (unten, links) sind drei von 13 Malteser-Schulbegleitern im Landkreis Traunstein. Beim überregionalen Einführungstag erhielten sie und sieben Kollegen von Dienste-Leiterin Lena Fröhlich (vorne, Zweite von rechts) und ihrem Stellvertreter Armin Haupt (mittlere Reihe, rechts) viele Informationen und gute Wünsche zum Schulstart. −Foto: Margit Schmitz/Malteser Für die Aufgabe im Schulbegleitdienst bestens vorbereitet: Verena Wörnle (obere Reihe, Zweite von links), Nina-Zoe Lackner (mittlere Reihe, Zweite von links) und Andrea Eberl (unten, links) sind drei von 13 Malteser-Schulbegleitern im Landkreis Traunstein. Beim überregionalen Einführungstag erhielten sie und sieben Kollegen von Dienste-Leiterin Lena Fröhlich (vorne, Zweite von rechts) und ihrem Stellvertreter Armin Haupt (mittlere Reihe, rechts) viele Informationen und gute Wünsche zum Schulstart. −Foto: Margit Schmitz/Malteser



Die Sommerferien sind für einige Malteser-Schulbegleiter einen Tag vor dem eigentlichen Schulstart zu Ende gegangen: In einer Einführungs- und Schulungsveranstaltung in Rosenheim bereiteten sie sich auf die Individualbetreuung eines Schul- oder Kindergartenkindes mit Handicap vor. Dienste-Leiterin Lena Fröhlich und Stellvertreter Armin Haupt übermittelten wichtige Informationen zur Arbeitsorganisation und Qualitätssicherung und gaben Gelegenheit zu Fragen und zum Austausch.

Insgesamt begleiten derzeit über 60 Mitarbeiter des Malteser-Schulbegleitdienstes Kinder und Jugendliche mit bestehender oder drohender geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung. Sie besuchen Schulen, Kindertagesstätten und Fördereinrichtungen in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land, sowie Freising, Erding, Ebersberg, Mühldorf, Rosenheim und Miesbach. − red Eltern und Lehrer mit Beratungsbedarf erreichen den Malteser-Fachdienst unter Tel. 0861/ 9866031 oder per E-Mail an inklusion.ost-oberbayern@malteser.org.