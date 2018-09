Eltern wollen endlich Gewissheit: Wie kam ihr Sohn zu Tode?

−Symbolfoto: dpa −Symbolfoto: dpa



Drei Jahre nach einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf starb, erhoffen sich die Eltern endlich Gewissheit über den Unfallhergang. Sie klagen gegen die Familie eines bei dem Unfall auch getöteten 57-jährigen Motorradfahrers und dessen Versicherung.

Die Siebte Zivilkammer mit Richter Stefan Barthel hörte am dritten Prozesstag einen erst nachträglich bekannt gewordenen Zeugen an, einen 31-jährigen Polizeibeamten, der an der Unfallstelle Fotos gefertigt hatte. Er bestätigte, Rettungsdienstmitarbeitern erlaubt zu haben, die Endlage der beteiligten Fahrzeuge wegen der Bergungsarbeiten zu verändern.

Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft zu den Unfallursachen wurde mangels hinreichender Erkenntnisse eingestellt. Der Vater des 18-Jährigen und seine Frau zogen vor das Landgericht Traunstein. Sie glauben nach Auskunft ihres Anwalts, Eberhard Bubb aus Landshut, die Ermittlungsbehörden hätten nicht alles unternommen, den Unfall aufzuklären. In dem Zivilverfahren gehe es zwar auch um Schadensersatz und Schmerzensgeld, so der Anwalt. Für die Eltern sei jedoch wichtiger, mehr zum Unfallablauf und zur Schuldfrage zu erfahren.

Auch am Donnerstag saßen zahlreiche junge Leute aus dem Freundeskreis des verstorbenen 18-jährigen im Gerichtssaal. Nach gut einer Stunde wurde dem Vater offensichtlich alles zu viel. Er sagte sichtlich erregt: "Ich will nur wissen, wie es war." Dazu der Vorsitzende Richter: "Das will ich auch." Der Vater reagierte: "Langsam verzweifle ich." Die Eltern verließen daraufhin den Sitzungssaal, zahlreiche der Zuhörer folgten ihnen. Einen neuen Verhandlungstermin bestimmte die Kammer noch nicht.

