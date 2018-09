"Finde Dein Feuer": Kampagne zur Gewinnung junger Feuerwehranwärter

Fast 1000 junge Leute sind bei den Feuerwehren im Landkreis Traunstein aktiv und Mitglied der Jugendfeuerwehren. Unter dem Motto "Begegnen – Bewegen – Bewirken" und dem Hashtag #FINDEDEINFEUER steht für ein weiteres Jahr die landesweite Kampagne zur Gewinnung junger Feuerwehranwärter. −Foto: Volk Fast 1000 junge Leute sind bei den Feuerwehren im Landkreis Traunstein aktiv und Mitglied der Jugendfeuerwehren. Unter dem Motto "Begegnen – Bewegen – Bewirken" und dem Hashtag #FINDEDEINFEUER steht für ein weiteres Jahr die landesweite Kampagne zur Gewinnung junger Feuerwehranwärter. −Foto: Volk



Unter dem Motto "Begegnen – Bewegen – Bewirken" und dem Hashtag "FINDEDEINFEUER" wird am heutigen Samstag in Bindlach die Feuerwehraktionswoche 2018 eröffnet. Zugleich wird die Kampagne "Finde Dein Feuer" des Landesfeuerwehrverbandes zur Gewinnung aktiver Mitglieder für die Jugendfeuerwehr fortgesetzt. Die Kampagne startete im September 2017 und wird um ein zweites Jahr verlängert. Zentraler Anlaufpunkt für die Kampagne ist die Internetseite www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de. Unter "findedeinfeuer" sind Accounts auf Facebook, Instagram und YouTube angelegt. Seit einigen Wochen gibt es auch den eigenen Facebook-Account "Kreisfeuerwehrverband Traunstein" mit vielen Informationen, Bildern und Videos über die Feuerwehren im Landkreis Traunstein.

Während der Aktionswoche vom 15. bis 22. September finden im Landkreis Traunstein verschiedene Veranstaltungen, vor allem aber Groß- und Gemeinschaftsübungen statt, bei der Interessierte die Arbeit und das Ehrenamt bei der Feuerwehr kennenlernen können – etwa am Samstag (15.September 2018) in der Gemeinde Siegsdorf und am kommenden Montagabend in Pietling in der Gemeinde Fridolfing. Höhepunkt wird der Tag der Jugendfeuerwehr am Samstag, 22. September, in Kienberg sein. − vol

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 15./16. September 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.