Wandern und werkeln: Infoabend für Heimat- und Naturliebhaber

Die Markierung der Trostberger Kirchwege ist einer der vielen Aufgabenbereiche, mit denen der Alz-Ruperti-Wanderwege-Verein die Schönheit und den kulturellen Wert der heimischen Landschaft für die Bevölkerung erschließen möchte. Für diese und andere Arbeiten benötigt die Vorstandschaft noch zusätzliche ehrenamtliche Helfer. Wer zum Beispiel Interesse an einer Ausbildung zum Wanderführer hat, sollte zum Info-Abend am Donnerstag in die Sportgaststätte in Trostberg kommen. −Fotos: privat

