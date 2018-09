LischKapelle löst sich auf: Schlussakkord der Chiemgauer Musik-Botschafter

"Es fehlt einfach die Zeit, auf hohem Niveau zu viert weiterzumachen." Nach neun Jahren, zwei Alben und mehr als 200 Konzerten klingt der Bavaro-Indie-Pop der LischKapelle Ende dieses Jahres endgültig aus. Zu den vielen Höhepunkten der "LischKarriere" zählten die stimmungsvollen Heimspiele im "LiBella" in Altenmarkt (hier mit Matthias Pürner, von rechts, Andi Torwesten, Karin und Susi Lischka) . −Fotos: Michael Namberger "Es fehlt einfach die Zeit, auf hohem Niveau zu viert weiterzumachen." Nach neun Jahren, zwei Alben und mehr als 200 Konzerten klingt der Bavaro-Indie-Pop der LischKapelle Ende dieses Jahres endgültig aus. Zu den vielen Höhepunkten der "LischKarriere" zählten die stimmungsvollen Heimspiele im "LiBella" in Altenmarkt (hier mit Matthias Pürner, von rechts, Andi Torwesten, Karin und Susi Lischka) . −Fotos: Michael Namberger



Mit ihrem unverwechselbaren bayerisch-weltmusikalischen Feelgood-Sound, mit Gitarre, Cachon, Tuba, Quetsche und mehrstimmigem Gesang hat die LischKapelle fast ein Jahrzehnt nicht nur die heimische Konzert- und Festivallandschaft bereichert. Umso schmerzlicher ist für die vielen Freunde des eingängigen Bavaro-Indie-Pop die Nachricht, die das Quartett nun auf Facebook verbreitet hat: "Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, die LischKapelle Ende dieses Jahres aufzulösen."

"Uns fehlt einfach die Zeit, nach neun Jahren und zwei Alben nochmal unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden, was Proben, Songwriting, Auftritte, Aufnahmen und Organisation betrifft", sagt Sänger und Gitarrist Andreas Torwesten. Ebenso wie seine drei Mitstreiter befindet sich der 27-jährige Trostberger im Übergang vom Studenten- ins Berufsleben, in seinem Fall im Bereich Kommunikation und Marketing bei einer Agentur in seiner Wahlheimat München. "Da ist ein Bandbetrieb, wie wir ihn uns vorstellen und von unseren Anfängen als Schülerband bis jetzt genießen durften, nicht mehr möglich."

Der Altenmarkter Matthias Pürner (28) wechselt in München nach seinem BWL-Studium an die Musikshochschule und perfektioniert sich im Fach Steirische Diatonische Ziach. Und auch die multiinstrumentalen Sängerinnen und Band-Namensgeberinnen Susi (26) und Karin (29) Lischka aus Trostberg haben viel um die Ohren − die eine als fertig studierte Stadt- und Verkehrsplanerin in München, die andere nach Jazzgesangstudium als Gesangslehrerin an der Musikschule Trostberg.

Der englischsprachige Folk-Dreig’sang mit bayerischem Anklang der LischKapelle funktionierte nicht nur in ihren "Wohnzimmern" wie dem "Club Stiege" in Trostberg und dem "LiBella" in Altenmarkt , sondern bei über 200 Konzerten im ganzen Land. Und auch auf den beiden Alben "08621" und "How We Struggle".

Keiner der Vier will aber der Musik den Rücken kehren. Nicht nur Matthias Pürner mit der Großstadt-Boazn oder Karin Lischka mit der Cappuccino Jazz Band haben bereits hochkarätige Nebenprojekte zu bespielen. "Und man weiß ja nie, was in fünf Jahren ist", sagt Andi Torwesten. "Vielleicht geht uns das Bandleben dann so sehr ab, dass wir es nochmal gemeinsam wissen wollen." "LischComeback" also nicht ausgeschlossen. Und bevor die "LischKarriere" endet, gibt es ja auch noch zwei Gelegenheiten, die verdienstvollen musikalischen Botschafter des Chiemgau live zu erleben: am 22. September beim "Kunstplatz" in Tittmoning und am 21. Dezember im "Vereinsheim" in München.

