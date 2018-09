Brunnenhäuser eingeweiht – Loblied auf das Trinkwasser

Die Pfarrer bei der Weihe am Sankt-Engelbert-Brunnen: Constantin Reinhold Bartok (von links). Stefan Hradetzky und Richard Datzmann sowie der Sankt-Rupert-Brunnen. −Fotos: hr Die Pfarrer bei der Weihe am Sankt-Engelbert-Brunnen: Constantin Reinhold Bartok (von links). Stefan Hradetzky und Richard Datzmann sowie der Sankt-Rupert-Brunnen. −Fotos: hr



Rund 868000 Euro investierten die Stadtwerke Traunreut in zwei neue Brunnenhäuser samt Technik in Traunwalchen. Am Donnerstag wurden sie von drei Geistlichen aus dem Stadtgebiet auf die Namen Sankt-Rupert- und Sankt-Engelbert-Brunnen geweiht. In den Ansprachen wurde immer wieder ein Loblied auf die hohe Qualität des Traunreuter Trinkwassers gesungen, dass nach Überzeugung aller Redner den Vergleich mit Mineralwasser aus dem Handel nicht scheuen muss, aber nur einen Bruchteil kostet.

Aufgestellte Wasserflaschen aus aller Welt zeigten, dass ein halber Liter Traunreuter Wasser sieben Cent kostet, während beispielsweise für einen Viertelliter Bad Brombacher 50 Cent oder beim als "Wasser aus der Eiszeit" angepriesenen Lifestyle-Getränk "Fromin" sogar 3,50 Euro für einen halben Liter verlangt werden.

Stadtwerke-Leiter Wilhelm Helmdach erinnerte daran, dass sich die Mitarbeiter des Wasserwerks rund um die Uhr um das 180 Kilometer lange Wasserleitungsnetz im Stadtgebiet mit vielen technischen Anlagen kümmern. Ihre Professionalität hätten sie heuer auch gezeigt, als sie zum dritten Mal im Fünfjahresturnus die Prüfung zum technischen Sicherheitsmanagement erfolgreich abgelegt haben.

Helmdach hob aber auch die hervorragende Wasserqualität in den Brunnen hervor, die von Laboren immer wieder bescheinigt werde. Unter anderem betonte er: "Es ist komplett frei von allen Fremdstoffen und kommt in einer Temperatur von neun Grad aus dem Hahn, stabilisiert mit zwölf Grad deutscher Härte auf ideale Weise die Herzkrankgefäße, beugt einem Schlaganfall vor und strafft von innen her die Haut." Deshalb habe man sich auch entschieden, diesen besonderen Brunnen einen Namen zu geben: "Der Heilige Rupert wird gerade in unserer Region sehr verehrt. Der Heilige Engelbert ist ebenfalls eine Persönlichkeit in der christlichen Mythologie. Die Namenswahl trafen wir auch als Anerkennung für das Wasserteam mit seinem langjährigen engagierten Chef Engelbert Danner."

Bürgermeister Klaus Ritter betonte, dass er seit seinem Amtsantritt die Stadtwerke bei ihren Bemühungen für eine sichere Wasserversorgung immer unterstützt habe: "Aus diesen Brunnen hier trinkt Traunreut. Während andere Wasserversorgungsunternehmen schon tiefere Grundwasserstockwerke anzapfen müssen, fördern wir aus 20 bis 25 Meter seit fast 70 Jahren Wasser in bester Qualität und ausreichender Menge. " Im vergangenen Jahr sei über eine Million Kubikmeter Trinkwasser ins Traunreuter Netz gepumpt worden.

