Spatenstich nach jahrelanger Planung

Gestern wurde der erste Spatenstich für das neue Seebrucker Rathaus gesetzt: Darüber freuen sich (von links) Thomas Ursch (Baugeschäft Fromwieser), Josef Heiß (Bauamtsleiter), Bürgermeister Bernd Ruth, Sandra Suppmayr (Projektteam) und Architekt Peter Behringer. −Foto: Rasch Gestern wurde der erste Spatenstich für das neue Seebrucker Rathaus gesetzt: Darüber freuen sich (von links) Thomas Ursch (Baugeschäft Fromwieser), Josef Heiß (Bauamtsleiter), Bürgermeister Bernd Ruth, Sandra Suppmayr (Projektteam) und Architekt Peter Behringer. −Foto: Rasch



Darauf haben die Gemeindebürger lange gewartet: Gestern wurde nach jahrelangen Planungen der erste Spatenstich für den Rathausneubau in Seebruck gesetzt. Mit Blick auf das Wetter meinte Bürgermeister Bernd Ruth: "Auf den Regen haben wir lange gewartet, und lange gewartet haben wir auch, dass es endlich los geht hier in Seebruck." Der Spatenstich sei für die Gemeinde nicht Anfang, sondern eine Zwischenstation nach all den Jahren, sagte Ruth vor den Vertretern der am Bau beteiligten Architekten und Projektanten sowie des Gemeinderats und der Gemeindemitarbeiter.

In der Baugrube wurde während der Zeremonie fleißig gearbeitet. Wenn alles gut geht, könnten die Mitarbeiter der Verwaltung und der Touristinfo Anfang 2020 in das neue Rathaus einziehen.

Ruth erinnerte daran, dass zunächst die Standortentscheidung ein heißes Thema gewesen sei. Der Gemeinderat habe sich jedoch letztendlich dafür entschieden, ein neues Rathaus am angestammten Platz in Seebruck zu bauen. Die ersten Entwürfe im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs seien sowohl im Gemeinderat als auch in der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe gestoßen. So habe sich der Gemeinderat entschieden, einen neuen, leicht abgerückten und besseren Weg einzuschlagen.

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 15. September, in Ihrer Heimatzeitung.