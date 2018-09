Nach Brand im Keller: 35000 Euro Schaden

−Foto: dpa −Foto: dpa



Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Tacherting hat es am Freitagmorgen gegen 5.25 Uhr gebrannt. Ein Bewohner bemerkte das frühzeitig, alarmierte die restlichen Personen im Haushalt und verständigte die Feuerwehr. Der Brand wurde durch einen technischen Defekt eines Luftwärmetauschers verursacht. Da allerdings direkt über dem Gerät eine Wasserleitung verlief, die durch das Feuer zerstört wurde, löschte sich der Brand selbst, so die Polizei Trostberg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren Feuerwehrler aus Tacherting und Trostberg sowie das BRK. − red