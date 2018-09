Ehrliche Finderin: Frau bringt Geld zur Polizei

−Foto: dpa −Foto: dpa



Eine Fahrradfahrerin hat am Samstagabend mehrere Geldscheine auf einem Gehweg in Tacherting gefunden. Es handelte sich um einen Gesamtbetrag im unteren vierstelligen Bereich, informierte die Polizei Trostberg gestern. Pflichtbewusst verständigte die Frau aus Tacherting die Polizei und verwahrte das Geld zunächst bei sich. Am Samstagvormittag meldete sich dann ein junger Mann bei der Polizei und gab an, dass er ebendiesen Betrag auf dem Weg zur Bank verloren habe. Die Personalien des Verlierers wurden an die Finderin übermittelt und das Geld konnte an den Besitzer ausgehändigt werden. Dieser zeigte sich, so die Polizei, mit einem Finderlohn über dem gesetzlich festgelegten Rahmen erkenntlich. − red