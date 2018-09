375 Bundesligaspiele hat Bernhard Dürnberger für den FC Bayern München bestritten. "In München erkennt mich auf der Straße niemand mehr", sagt der Kirchanschöringer. Er feiert heute seinen 65. Geburtstag und freut sich auf den Besuch seiner Enkel. −Foto: Kenlly Zehentner 375 Bundesligaspiele hat Bernhard Dürnberger für den FC Bayern München bestritten. "In München erkennt mich auf der Straße niemand mehr", sagt der Kirchanschöringer. Er feiert heute seinen 65. Geburtstag und freut sich auf den Besuch seiner Enkel. −Foto: Kenlly Zehentner



Vor 46 Jahren, am 16. September 1972, absolvierte er als 18-Jähriger sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern München, bis 1985 folgten 374 weitere Spiele: Bernhard Dürnberger aus Kirchanschöring feiert am Montag, 17. September seinen 65. Geburtstag und erreicht damit das gesetzliche Rentenalter.

"In München erkennt mich heute auf der Straße niemand mehr", sagt er ohne Bedauern. Aus dem Rummel um seine Person als FC-Bayern-Spieler hat er sich nie etwas gemacht. "Berühmt zu sein, geht mir nicht ab. Das Wichtigste sind mir heute meine Familie und die Gesundheit." Der Kirchanschöringer feiert sein Wiegenfest daheim im Familienkreis. Besonders freut er sich auf den Besuch seiner fünf Enkel, die zwischen zwei und acht Jahre alt sind. "Der Bernhard ist Opa aus Leidenschaft", weiß seine Frau Johanna, und der Bernhard lacht. Was die Rente betrifft: "Die habe ich ja schon lange", verrät Dürnberger. Wie bitte? "Freilich. Zu meiner Zeit haben alle Bayernspieler in die Rentenkasse eingezahlt. Wir waren ganz normale Menschen, die einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgegangen sind." An den Ruhestand denkt Dürnberger auch nach seinem 65. Geburtstag nicht. "Ich beflocke Dressen. Das macht mir großen Spaß, und ich werde es tun, solange es mich freut." − rgz