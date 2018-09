Ein Sommer auf der Alm

Franziska Hartl (links) und Vroni Galneder rühren den Teig für den Kaiserschmarrn. Der ist auf der Stoißer Alm legendär. "150 Portionen an einem Sonntag sind nichts", sagen die Frauen. −Fotos: Pfingstl Franziska Hartl (links) und Vroni Galneder rühren den Teig für den Kaiserschmarrn. Der ist auf der Stoißer Alm legendär. "150 Portionen an einem Sonntag sind nichts", sagen die Frauen. −Fotos: Pfingstl



Franziska Hartl aus Seeon (Landkreis Traunstein) und Vroni Galneder aus Tacherting (Landkreis Traunstein) haben ihren Sommer als Sennerinnen auf der Stoißer Alm auf dem Teisenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) verbracht. Die Heimatzeitung hat sie begleitet.

"Kaiserschmarrn" ertönt es laut aus der Küche der Stoißer Alm. Draußen, auf den Bänken, sitzen ein paar Wanderer und Radfahrer und sonnen sich. Vor ihnen ein wunderbares Bergpanorama, ein wenig diesig zwar, aber dennoch hat sich der Aufstieg gelohnt. Auf den Weiden grasen Kühe oder liegen faul in der Mittagssonne. Ruhig ist es. Vereinzelt zwitschern Vögel.

Drinnen, in der Küche hingegen herrscht Hochbetrieb. Dort stehen die 28-jährige Hartl und die 26-jährige Galneder. Die beiden jungen Frauen arbeiten die Sommersaison über auf der Stoißer Alm als Sennerinnen. Immer wieder rufen ihre Kolleginnen Bestellungen in die Küche. "Kaiserschmarrn", "Wienerwürstl", "Zwetschgendatschi".



Jeder Tag beginnt um 6 Uhr

"Ich wollte das schon lange machen", sagt Vroni Galneder. "Ich bin wahnsinnig gern in den Bergen." Aber als Erzieherin in einer Kinderkrippe in Engelsberg pausieren? Das sei ihr lange zu riskant gewesen. Als sie eine Annonce in der Zeitung gelesen habe, dass auf der Stoißer Alm Sennerinnen gesucht werden, hat sie es trotzdem gewagt und die Chance ergriffen. Auch Franziska Hartl ist Erzieherin. Sie arbeitet in einer Wohngruppe in Traunreut. Sie wollte einmal "etwas anderes machen", und so begann für die beiden, für Lisa Bauer aus Mitterstoiß, die den Sommer über mithalf, und für die gebürtige Oberfränkin Claudia Horn, die schon die zweite Saison dabei ist, am 29. April die Almsaison.

Und was das für eine Saison war! Kaum Regentage, an den Sonnentagen volles Haus. "Da war oft nicht mal Zeit für eine Tasse Kaffee", sagen Galneder und Hartl. Ihr Tag beginnt von Montag bis Sonntag um 6 Uhr morgens, erzählen sie. Ab 7 Uhr kämen die ersten Frühstücksgäste. "Da gibt es Gulaschsuppe oder Erbensuppe", sagt Galneder.

