Demo gegen zunehmende Empathielosigkeit

Forderten eine ungehinderte zivile Seenotrettung im Mittelmeer: Die Teilnehmer der Kundgebung am Traunsteiner Stadtplatz, links die Initiatorin der Aktion, Nina Boxhammer. −Foto: Wittenzellner



Rund 80 Interessierte setzten am Freitag auf dem Traunsteiner Stadtplatz ein Zeichen für die zivile Seenotrettung an Europas Außengrenzen. Man demonstriere nicht gegen "irgendwelche Asylrichtlinien, es geht um die Seenotrettung, es geht um ein ‚menschliches‘ Thema", so Initiatorin Nina Boxhammer aus Trostberg. Um sich bei dem heiß diskutierten Thema nicht vor einen politischen Karren spannen zu lassen, hatte sie dazu auch nur Redner aus Flüchtlings- und Friedensorganisationen sowie einer kirchlich-karitativen Einrichtung und vor allem verschiedene in der Flüchtlingsarbeit engagierte Helfer geladen. So manche Partei, die sich gegen die derzeitige Linie der Bundesregierung stellt, nutzte mit Transparenten und Plakaten trotzdem die öffentlichkeitswirksame Darstellung ihrer Position.

"Ich will mit meiner Aktion wachrütteln", betonte die Initiatorin, die als Symbol für vermutete 1600 in diesem Jahr bei der versuchten Überfahrt im Mittelmeer ertrunkene Menschen kleine orangefarbene Schiffchen in gleicher Anzahl gefaltet hatte. Diese waren auf einer das Mittelmeer symbolisierenden blauen Folie verteilt worden und konnten für einen ideellen Preis erworben werden. "Sie stehen symbolisch für jedes Leben, für jeden Menschen der nicht gerettet wurde", so Nina Boxhammer. Die Annahme, dass die Seenotrettung der Nichtregierungsorganisationen die Schlepperei fördere, sei falsch. "Die kriegen ihr Geld sowieso."

