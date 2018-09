Betrunkene Lkw-Fahrer werfen Gegenstände auf A8 - Drei Unfälle

Zwei betrunkene und unter Drogen stehende Lastwagenfahrer haben am Sonntagmorgen Gegenstände auf die A8 bei Bergen (Landkreis Traunstein) gestellt und so drei Unfälle verursacht. −Symbolfoto: dpa Zwei betrunkene und unter Drogen stehende Lastwagenfahrer haben am Sonntagmorgen Gegenstände auf die A8 bei Bergen (Landkreis Traunstein) gestellt und so drei Unfälle verursacht. −Symbolfoto: dpa



Unfassbar: Zwei betrunkene und unter Drogen stehende Lastwagenfahrer haben am Sonntagmorgen Gegenstände auf die A8 bei Bergen (Landkreis Traunstein) gestellt und so drei Unfälle verursacht. Nun wird gegen sie ermittelt.

Eine Gruppe polnischer Kraftfahrer hat in der Nacht Sonntag auf der Rastanlage Hochfelln-Nord Rast eingelegt und ihre Wochenruhezeit verbracht. Laut Polizei konsumierten Alkohol und auch Marihuana. Am frühen Sonntagmorgen machten sich dann ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger zu Fuß auf den Weg nach Bergen, kamen aber nur bis zur nördlichen Raststätte. Dort nahmen sie gegen 1.45 Uhr ein abgestelltes, älteres Mountainbike und stellten es auf die linke Fahrbahn in Richtung Salzburg. Dann querten sie zu Fuß die Autobahn. An der nördlichen Rastanlage rissen sie die gefüllte, 240 Liter fassende, Mülltonne aus der Befestigung, hoben sie über zwei Leitplanken und warfen sie dann auf die Fahrbahn Richtung München. Zudem wurde noch eine größere Sicherungspylone auf die gleiche Fahrbahn geworfen.

Die Randale der Kraftfahrer blieb nicht ohne Folgen: .Ein Autofahrer überfuhr das Fahrrad, so dass an seinem Wagen ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstand. Gleich erging es zwei Autofahrern, die mit den Gegenständen auf der Fahrbahn in Richtung München kollidierten. Hier entstanden an den Fahrzeugen 4.500 Euro sowie 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Augenzeugen haben die Kraftfahrer beobachtet

Zwei Augenzeugen hatten die beiden Männer beobachtet, wie sie die Tonne zur Autobahn schoben und, nachdem sie ein Quietschen und ein Anstoßgeräusch vernahmen, die Polizei verständigt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu ihren abgestellten Fahrzeugen. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte der ältere der beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später von einer Streife der Grenzpolizeiinspektion Piding in seinem Fahrzeug festgenommen werden. Ein veranlasster Alkotest ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Vom zweiten Mann fehlte zunächst jede Spur. Erst im Laufe des Vormittages konnte der 27-Jährige noch an der Rastanlage ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Beide Personen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird zur Last gelegt, absichtlich einen Unglücksfall herbeigeführt und verkehrsgefährdende Handlungen vorgenommen zu haben. Dies wird im Strafgesetzbuch als Verbrechen normiert. − pnp