Bestätigt: Kein "Chiemsee Summer" im Jahr 2019 - Festival vor dem Aus?

Die "Chiemsee Summer"-Pause dauert länger als geplant: Auch 2019 wird es das heimische Vorzeige-Festival in Übersee (Landkreis Traunstein) nicht geben. Das bestätigte Martin Altmann von der CRP-Konzertagentur in Altenmarkt am Sonntag auf Nachfrage der Heimatzeitung. Überhaupt stehe es in den Sternen, ob das größte Open-Air Südostbayerns in Zukunft noch stattfinden kann.

Eigentlich wollten die Veranstalter nach dem unwetterbedingten Abbruch 2017 nur heuer aussetzen und das überregional bekannte Musikfest in Übersee 2019 wieder über die Bühne gehen lassen. Daraus wird nun nichts: "Wir haben noch kein tragfähiges ökonomisches und künstlerisches Konzept für eine vernünftige Durchführung ", sagt Martin Altmann und stellt klar, dass die verlängerte Zwangspause nichts mit dem Wetterpech vor einem Jahr zu tun habe.

Gerüchte und Medienberichte, wonach dem Veranstalter aufgrund der Ticket-Rückerstattungen das Geld ausgegangen sei und es finanzielle Engpässe gebe, seien unwahr. "Wir sind versichert und haben dadurch keinen Schaden erlitten", betont Altmann. Vielmehr gehe es darum, einer schon seit Längerem zu beobachtenden Entwicklung gut durchdacht entgegenzusteuern. "Der Besucherzuspruch ist zwar stabil. Aber uns laufen die Kosten davon. Das Festival ist seit Jahren nicht mehr gewinnbringend."

Veranstalter fordert engeren Schulterschluss mit Kommunalpolitik

Laut Altmann es werde immer schwieriger, in der Festival-Szene zu bestehen, weil die Konkurrenz von Jahr zu Jahr wachse. "Heutzutage gehört es ja in jeder Region fast schon zum guten Ton, sein eigenes Festival aufzuziehen." Und: Vor allem im Osten Deutschlands gebe es für Veranstalter weniger Auflagen und beträchtliche Subventionen aus verschiedensten Töpfen. "Solche finanziellen Zuwendungen erwarten wir hier gar nicht. Aber es ist schon so, dass wir das Gefühl haben, die Gemeinde und die Region stehen nicht in ausreichendem Maße hinter dem Festival." Nur mit einem engeren Schulterschluss sei es möglich, ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln.

