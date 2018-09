Zehn Jahre Selbsthilfe Brustkrebs Chiemgau: Verein aufgelöst

Prof. Dr. Dirk Zaak dankte den sieben Frauen im Leitungsteam des aufgelösten Vereins "Selbsthilfe Brustkrebs Chiemgau" mit jeweils einer roten Rose für ihr Engagement in den vergangenen zehn Jahren (von links): Anja Schulte, Susanne Rausch, Heidrun Leisenheimer, Käthi Leitenbacher, Maria Klauser, Prof. Dr. Zaak, Michaela Dreier und Sabine Schulz-Sembten. −Foto: Mix Prof. Dr. Dirk Zaak dankte den sieben Frauen im Leitungsteam des aufgelösten Vereins "Selbsthilfe Brustkrebs Chiemgau" mit jeweils einer roten Rose für ihr Engagement in den vergangenen zehn Jahren (von links): Anja Schulte, Susanne Rausch, Heidrun Leisenheimer, Käthi Leitenbacher, Maria Klauser, Prof. Dr. Zaak, Michaela Dreier und Sabine Schulz-Sembten. −Foto: Mix



Der Verein "Selbsthilfe Brustkrebs Chiemgau" besteht seit zehn Jahren. In der Jubiläumsfeier am Freitagabend im Casino des Landratsamtes gab Vorsitzende Michaela Dreier jedoch gleichzeitig die Auflösung bekannt – und den Schulterschluss mit dem 2017 neu gegründeten Verein "Gemeinsam gegen den Krebs", der Erkrankungen aller Tumorarten umfasst.

In ihrem Rückblick auf die vergangenen Jahre erinnerte Dreier an viele Veranstaltungen und Hilfsangebote für Frauen mit Brustkrebsdiagnose. Die Nachfrage war groß, was angesichts von rund 150 Neuerkrankungen jährlich im Landkreis Traunstein nicht verwundere. "Von 2007 bis heute hatten wir über 110 Gesprächskreise, von 2012 bis jetzt wurden jährlich fünf bis acht Frauen intensiv von mir betreut", so Dreier.

Mittlerweile sei ein Wandel eingetreten: "Statt in den Gesprächskreisen suchen die Frauen nun in Einzelgesprächen Unterstützung und Antworten zu individuellen Fragen. Das ist ein Aufgabengebiet, das ehrenamtlich in diesem Umfang nicht mehr zu stemmen ist." Das Leitungsteam habe daher die Auflösung des Vereins beschlossen. Dieser Entschluss sei insofern leicht gefallen, da es seit 2017 den neuen Verein "Gemeinsam gegen den Krebs" gebe, bei dem Dreier Gründungsmitglied ist. − mix

