Stabwechsel bei der Unicef-Gruppe Trostberg

Die neue Leiterin Gabi Hopfensperger (vorne, 2. von rechts) bedankte sich bei der scheidenden örtlichen Vorsitzenden Helga Bunk (vorne, 3. von rechts) für 25 Jahre ehrenamtlichen Einsatz mit einem blühenden Hortensienstock. −Foto: privat



Ein Vierteljahrundert lang hat sie sich für Kinder in Not eingesetzt – als Trostberger Ortsgruppen-Vorsitzende des Kinderhilfswerks Unicef: Nun ist Helga Bunk bei einer Feier im "Bräustübl" Baumburg verabschiedet worden. Gleichzeitig wurde ihre Nachfolgerin vorgestellt: Gabi Hopfensperger, die seit fast 30 Jahren mit ihrer Familie in Trostberg lebt und als Diplom-Psychologin am Sozialpädiatrischen Zentrum in Traunstein mit Kindern und Jugendlichen arbeitet.

Das Team der Unicef-Gruppe Trostberg besteht aktuell aus elf ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die sich teilweise schon lange Jahre für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen engagieren. Begonnen hat alles vor 25 Jahren: Mit einer Ausstellung in den Räumen der Volksbank Trostberg zum Thema "Was ist und was tut Unicef?", in der Geschichte und Aktivitäten der UNO-Organisation vorgestellt wurden, startete Helga Bunk ihre verdienstvolle Tätigkeit für die Kinderhilfsorganisation. Zunächst alleine, bekam sie im Jahr 1998 in Ursula Donner aus Emertsham eine gleichgesinnte Partnerin, die viele Jahre bis zu ihrem Umzug an den Bodensee eine engagierte Mitstreiterin für die Rechte der Kinder war. Nach einem erfolgreichen Aufruf im Trostberger Tagblatt fanden sich genügend Damen, um eine Unicef-Ortsgruppe zu gründen. Einige der Helfer der ersten Stunde sind heute noch aktiv dabei.

Das diesjährige Benefizkonzert der Unicef-Ortsgruppe Trostberg findet am Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, im Postsaal Trostberg statt. Der Erlös soll Bildungsprojekten für Mädchen zugute kommen. Drei bekannte Formationen aus der Region treten zugunsten des Kinderhilfswerks auf: Das Duo Timeless Acoustic mit Otto Hopfensperger und Jeff Bassett spielt eigene Folk-, Rock-, Blues- und Funk-Nummern. Das Vokalensemble Colored Voices zeigt seine Stimmkraft unter Leitung und Begleitung von Otto Hopfensperger. Die Cappuccino Jazz Band mit Sängerin Karin Lischka präsentiert feinsten Vocal Jazz in hochkarätiger instrumentaler Verpackung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. − red