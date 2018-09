Goldwaschen an der Traun können Interessierte am Samstag, 22. September, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist in Eisenärzt, Salinenweg 4, auf dem großen Parkplatz. In dem Kurs der vhs Traunreut lernen die Teilnehmer, wo und wie man dem nassen Element Gold entreißt, welche Gerätschaften es gibt und wie Waschpfannen benutzt werden. Der geborene Australier Prospector Sid und sein Team sind erfahrene und begeisterte Goldwäscher an den Flüssen im Chiemgau; Anmeldung und Auskunft unter Tel. 08669/ 8648-0. − red/Foto: vhs