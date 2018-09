Nach Unfall: Ein Leichtverletzter

Ein Unfall mit einem Leichtverletzten hat sich am Sonntag gegen 12.20 Uhr auf der Staatsstraße 2093 bei Truchtlaching ereignet. Ein 35-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Traunstein fuhr mit seinem Skoda von Truchtlaching kommend in Fahrtrichtung Seebruck und wollte an der Abzweigung auf die TS 31 nach links in Richtung Chieming abbiegen. Hierbei übersah er ein Motorrad der Marke Suzuki, das ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn fuhr. Beide versuchten noch auszuweichen, stießen aber zusammen. Der 28-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus nach Traunstein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. − red