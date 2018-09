Bei der KIDSKOMM: Erleben, Erfahren, Interesse wecken

Die Erlebnismesse "KIDSKOMM" wird am kommenden Wochenende wieder in Traunstein veranstaltet. −Foto: Kreisjugendring Die Erlebnismesse "KIDSKOMM" wird am kommenden Wochenende wieder in Traunstein veranstaltet. −Foto: Kreisjugendring



Der Kreisjugendring Traunstein veranstaltet am kommenden Samstag und Sonntag (22./23. September 2018) im Chiemgau-Gymnasium Traunstein die Erlebnismesse "KIDSKOMM". Die ehrenamtliche und beratende Jugendarbeit im Landkreis Traunstein nutzt die Messe, um ihre Aktivitäten vorzustellen. So präsentieren sich unter anderem die Jugendvereine, -verbände und -initiativen, die Hilfsorganisationen, Jugendtreffs, die Polizei, das Amt für Kinder, Jugend und Familie, die Freiwilligenagentur, Caritas, Konis oder Selbsthilfegruppen.

Zwei besondere Schmankerl sind die Autogrammstunden das ganze Wochenende mit verschiedenen Spitzensportlern und ein Abschlusskonzert am Sonntag von 14 bis 16 Uhr mit der bekannten Band Heischneida. Die Messe hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt frei. − red