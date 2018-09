Eva Gruber, die Leiterin der Tourist-Info Waging, präsentiert das Cover des neuen Touristen-Buchs. −Foto: Richard Scheuerecker Eva Gruber, die Leiterin der Tourist-Info Waging, präsentiert das Cover des neuen Touristen-Buchs. −Foto: Richard Scheuerecker



Ein neues Projekt zum Thema Tourismus hat die Waginger Tourist-Info-Leiterin Eva Gruber vorgestellt. Das Buch mit dem Titel "W.A.GING im September" sei ein Beitrag zum Lokalkolorit rund um den Waginger See, erklärte sie bei der Vorstellung.

Denn im Mittelpunkt stehe die Marktgemeinde Waging mit ihren Bewohnern aus der Zeit der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit einigen Streiflichtern zurück in die Geschichte. Von langer Hand war dieses Buch geplant. Bereits im vergangenen Jahr ist es Eva Gruber von einem Autorenservice vorgestellt worden, und sie war von diesem Projekt überzeugt. "Eigentlich planten wir die Veröffentlichung schon im Mai vor Saisonbeginn", erzählt sie. Da aber immer wieder Verbesserungen und Änderungen gekommen seien, habe sich der Start um einige Monate verzögert. "Aber jetzt ist es endlich fertig." Der Rahmen der Handlung ist die Beziehungsgeschichte eines Urlaubspaars: leicht in der Sprache, leicht verständlich, humorvoll und überraschend im Inhalt. Da stecke viel drin, wie es im "echten Leben zugeht", gepaart mit Fantasie und Nostalgie, sagt Eva Gruber. "Der eine oder andere mag sich in den Hauptfiguren wiederfinden." Einfach eine "vergnügliche Lektüre für einen entspannten Urlaub am Waginger See. Derzeit ist das Buch in begrenzter Stückzahl bis etwa Mitte Oktober nur in der Tourist-Info erhältlich. − he