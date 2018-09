Hunderte tote Fische: Rätselhaftes Forellensterben in Traunreut

Deutlich sichtbar schwimmen die toten Forellen in den Teichen in Stein an der Traun. −Foto: hr Deutlich sichtbar schwimmen die toten Forellen in den Teichen in Stein an der Traun. −Foto: hr



Hunderte tote Fische schwimmen derzeit in den Fischteichen in Stein an der Traun (Stadt Traunreut) und Anwohner stellen seit Tagen Verwesungsgeruch in der Umgebung fest. Die Ursache ist aber noch immer unklar.

Fischzüchter Sebastian Mittermaier geht davon aus, dass seine Forellen durch zugekaufte Fische mit der für Menschen ungefährlichen Fischkrankheit "IHN" infiziert wurden und daran nun sterben. Ein Fachmann vom Tiergesundheitsdienst war am Montag vor Ort und hat laut Landratsamts-Pressesprecher Michael Reithmeier erklärt, dass er "als erste vorsichtige Einschätzung" auch die Bachauskehr vor einer Woche als Ursache für das Fischsterben für möglich hält.

"Ein Ergebnis der Untersuchung wird aber erst in drei bis vier Tagen vorliegen", so Reithmeier. Der Fischzuchtbetrieb sei bereits vergangenen Freitag nach einem Besuch des Veterinäramtes gesperrt und der Betreiber zum Abfischen der toten Fische aufgefordert worden. Der Container des Entsorgungsbetriebes werde am heutigen Dienstag geliefert, damit darin die toten Forellen gesammelt und abtransportiert werden können.

