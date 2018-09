Auto angezündet – Busfahrer löscht

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Wer zündet am helllichten Tag mitten in Trostberg ein Auto an? Dieser Frage geht die Trostberger Polizei nach. Denn am Montag gegen 12.30 Uhr brannte unweit des Schulgeländes ein weißer Fiat. Vermutliche Ursache: Brandstiftung.

Dass der Pkw nicht vollständig ausbrannte, ist dem beherzten Einsatz eines zufällig hinzugekommenen 33-jährigen Busfahrers aus Tittmoning zu verdanken. Als dieser bemerkte, dass in der Dr.-Albert-Frank-Straße auf dem Gelände gegenüber der Heinrich-Braun-Straße Flammen und Rauch aus einem Auto schlugen, schnappte er sich seinen Handfeuerlöscher , schlug die Seitenscheibe des Fiat ein und löschte den Brand. "Dadurch ist es uns auch möglich, die notwendige Spurensicherung durchzuführen und Beweismaterial sicherzustellen", so ein Sprecher der Trostberger Polizei, die nun nach Zeugen sucht. Diese müsste es eigentlich zahlreich geben, da zur Mittagszeit am Schulumfeld reger Publikumsverkehr herrscht.

Der Besitzer des Autos hat eine Belohnung angekündigt, falls Zeugenhinweise zur Klärung der Brandstiftung führen. Wer Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter Tel. 08621/9842-0 bei der Polizei melden.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Trostberg rückte aus; die 14 Einsatzkräfte mussten dank des schnellen Eingreifens des Busfahrers jedoch nur noch geringfügige Nachlöscharbeiten leisten. - tt